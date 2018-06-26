Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне планируют создать Фонд развития промышленности

Экономика и бизнес
26 июня, 16:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, июня. /ТАСС

Министр промышленности и энергетики региона Ризван Масаев пояснил, что фонд позволит предоставлять льготные займы предпринимателям для дальнейшей реализации инвестпроектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Региональный Фонд развития промышленности, который позволит предоставлять льготные займы предпринимателям, планируют создать в Чечне. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и энергетики республики Ризван Масаев.

"Сегодня мы активно работаем над проектом создания регионального Фонда развития промышленности, который позволит предоставлять льготные займы под низкие проценты субъектам деятельности в данной сфере для дальнейшей реализации инвестиционных проектов", - сказал Масаев на совещании, посвященном инвестиционной привлекательности региона.

Масаев также отметил необходимость создания промышленной зоны в Заводском районе Грозного, где имеются более 300 гектаров земли с развитой инфраструктурой. "На этой территории в прежние времена функционировало множество промышленных предприятий, что свидетельствует о благоприятных условиях для развития бизнеса в данной отрасли", - сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2018 год Годом инвестиций. На стадии реализации в регионе находятся инвестиционные проекты общей стоимостью более 310 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Как выбрать вкусный хлеб
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
По факту ограбления актрисы Марии Мироновой назначена проверка
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
После ДТП в Москве с погибшей беременной проведут несколько экспертиз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости