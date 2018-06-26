В Чечне планируют создать Фонд развития промышленности

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Региональный Фонд развития промышленности, который позволит предоставлять льготные займы предпринимателям, планируют создать в Чечне. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и энергетики республики Ризван Масаев.

"Сегодня мы активно работаем над проектом создания регионального Фонда развития промышленности, который позволит предоставлять льготные займы под низкие проценты субъектам деятельности в данной сфере для дальнейшей реализации инвестиционных проектов", - сказал Масаев на совещании, посвященном инвестиционной привлекательности региона.

Масаев также отметил необходимость создания промышленной зоны в Заводском районе Грозного, где имеются более 300 гектаров земли с развитой инфраструктурой. "На этой территории в прежние времена функционировало множество промышленных предприятий, что свидетельствует о благоприятных условиях для развития бизнеса в данной отрасли", - сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2018 год Годом инвестиций. На стадии реализации в регионе находятся инвестиционные проекты общей стоимостью более 310 млрд рублей.