Трамп предрек крах Harley-Davidson в случае вывода производства из США

ТАСС, 26 июня. Президент США Дональд Трамп предрек крах американской компании - производителю мотоциклов Harley-Davidson, если она выведет производство за пределы страны, как обещала. Об этом американский президент написал во вторник на своей личной странице в сети Twitter.

Трамп считает, что если Harley-Davidson перенесет заводы за границу, ее мотоциклы потеряют "ауру" легендарного американского продукта, которая и делает их привлекательными для покупателей.

"[Мотоцикл] Harley-Davidson не может быть произведен в другой стране - никогда!, - уверен Трамп. - Их сотрудники и клиенты уже очень злятся на них [владельцев и руководителей компании]. Если они перенесут [производство], вот посмотрите, это будет началом их конца, они сдались, они дезертировали! Аура исчезнет, и их обложат налогами, как никогда раньше!"

Ранее во вторник Трамп в Twitter высказал уверенность, что введение им импортных пошлин на иностранные товары и объявление о встречных пошлинах торговыми партнерами США не приведет к переносу производств за пределы страны. Трамп указал на то, что компания Harley-Davidson, объявившая о переносе части производств в Европу, и раньше вынашивала планы делокализации своей деятельности. Он предупредил компанию, что она должна будет заплатить большую пошлину, чтобы ввезти в США мотоциклы, произведенные на иностранных заводах.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что компания Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы. В минувшую пятницу ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на такие символические для США товары, как виски-бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson. Это решение ЕС является реакцией на действия администрации Дональда Трампа, которая в марте 2018 года США ввела пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня США ввели пошлины в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.