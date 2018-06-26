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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,3-0,6%

Экономика и бизнес
26 июня, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Курс доллара к рублю по состоянию на 18:50 мск вырос до 63,12 рубля

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,25% - до 2231,03 пункта, РТС - на 0,59%, до 1113,6 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,53%, до 63,12 рубля, курс евро - на 0,32%, до 73,68 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,79% - до $75,32 за баррель.

"Актуальный коридор для индекса РТС на завтра 1110-1125 пунктов, для индекса Московской биржи 2225-2250 пунктов. В то же время для рубля картина не самая радужная - на фоне усиления доллара валюты развивающихся рынков и нефть находятся под давлением. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль в среду будет торговаться на уровнях в 62,5-64 руб., а пара евро/рубль останется в диапазоне 73-74,5 руб.", - прогнозирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

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