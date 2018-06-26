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Цена на нефть марки WTI превысила $70 впервые за месяц

Экономика и бизнес
26 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В последний раз цена находилась выше этого показателя 25 мая 2018 года.

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 3%, до $70,2 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $70 за баррель 25 мая 2018 года.

Цена нефти марки Brent подросла почти на 2%, составив $76,1 за баррель.

Несмотря на дорожающую нефть, российская валюта подешевела к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 32 копейки, до 63,1 рубля, а курс евро - на 22 копейки, до 73,66 руб.

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