Валерий Голубев переизбран членом правления "Газпрома" на пять лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 25 июня переизбрал Валерия Голубева членом правления компании сроком на пять лет. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

"Совет директоров переизбрал членом правления ПАО "Газпром" заместителя председателя правления Валерия Голубева с 18 апреля 2018 года сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Валерий Голубев является заместителем председателя правления "Газпрома" с 2006 года.

В состав правления компании входят Алексей Миллер (председатель), Елена Васильева, Валерий Голубев, Михаил Путин, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов.