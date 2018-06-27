РЖД разрешит провозить домашних животных без сопровождения хозяев

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возможность перевозки домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев появится 16 июля, говорится в сообщении АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД").

Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах АО "ФПК". Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление. Стоимость перевозки будет зависеть от дальности поездки, минимально - 730 рублей.

"АО "ФПК" запускает новую услугу - перевозку домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу и перевезти домашнее животное можно будет с 16 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровные животных (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепах. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах), в которых они должны находиться на протяжении всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную). За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Отмечается, что один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных. Вес каждой клетки может быть до 75 кг.