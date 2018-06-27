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ФНС разрабатывает искусственный интеллект для обслуживания физлиц в личных кабинетах

Экономика и бизнес
27 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В ведомстве также внедряются другие электронные сервисы, такие как система идентификации налогоплательщиков по биометрическим данным

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает систему искусственного интеллекта для обслуживания налогоплательщиков в личных кабинетах физических лиц. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"Мы уже работаем над созданием искусственного интеллекта для обслуживания наших налогоплательщиков в личных кабинетах", - сказал он. "У нас есть робот, который тестируется в Налоговой службе, <....> но пока еще до промышленной эксплуатации есть время", - отметил Мишустин.

По словам главы ФНС, в ведомстве активно внедряются другие электронные сервисы, в частности, система идентификации налогоплательщиков по биометрическим данным.

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