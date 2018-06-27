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Правительство рассмотрит законопроект, позволяющий снизить ипотечные ставки

Экономика и бизнес
27 июня, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Документ подготовлен Минэкономразвития

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство рассмотрит законопроект, о включении прав требования, обеспеченных залогом прав участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят банкам увеличивать объемы и снижать ставки ипотечного кредитования за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке", - отмечается в сообщении.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" подготовлен Минэкономразвития в соответствии с приоритетным проектом "Ипотека и арендное жилье", говорится в сообщении.

Документ предлагает выпускать ипотечные облигации под залог ипотечных кредитов на строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ). Законопроект одобрен Комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

При этом предлагается установить условие, при котором такие требования включаются в ипотечное покрытие, даже если обязательства застройщика в итоге исполнит третье лицо или Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

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