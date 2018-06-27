Минэкономразвития предлагает ограничить взыскание долгов по просроченным потребкредитам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России обсуждает проект закона, устанавливающий минимальный уровень дохода граждан, не позволяющий взыскивать просроченную задолженность по потребкредитам.

Об этом журналистам сообщил глава министерства Максим Орешкин.

"Рост необеспеченного потребительского кредитования темпами, которые мы видим сейчас, - он неустойчив и ведет к серьезным рискам как с точки зрения экономической динамики в виде более низкого экономического роста, так и в виде долгосрочной устойчивости финансовой системы", - сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития обсуждает в том числе с ЦБ проект закона, "который будет ограничивать возможность взыскания и формирования минимального уровня дохода гражданина, на который не может быть объявлено взыскание по просроченным банковским кредитам".

"Мы считаем, что до уровня прожиточного минимума доход должен быть защищен от банковских взысканий", - подчеркнул министр.

Такие меры структурного характера, уверен Орешкин, должны привести к естественному замедлению необеспеченного потребительского кредитования именно в тех сферах, где это максимально неустойчиво и несет максимальные, в том числе социальные риски.