Сбербанк увеличит инвестиции в Белоруссию

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Сбербанк планирует увеличить объем инвестиций в Белоруссию и расширить кредитование проектов. Об этом, как сообщает корреспондент ТАСС, заявил глава кредитной организации Герман Греф по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас сегодня встреча была по широкому кругу вопросов, обсудили много тем. Первая тема связана с развитием нашего банка в Белоруссии. Мы договорились, что расширяем объем наших инвестиций в Белоруссию", - сказал Греф. По его словам, на сегодняшний день Сбербанк "в целом проинвестировал свыше $4 млрд в Белоруссию".

"Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Белоруссии в Россию, - отметил Греф. - Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительств двух стран".

Греф также сообщил, что Сбербанк увеличивает лимиты финансирования предприятиям машиностроения и энергетики, "это солидная сумма".

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность предоставлять на рынок Белоруссии современные российские технологии через дочерний БПС-Сбербанк. По словам Грефа, направления здесь достаточно разнообразные, в частности, технология кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейросети.

"Мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Белоруссии запустим. Второе направление касалось передачи технологий, связанных с использованием идентификации клиента", - рассказал Греф.

Также на встрече с президентом Белоруссии обсуждались вопросы поддержки проектов образовании, получена поддержка главы республики "в части достройки большого комплекса зданий в центре Минска".