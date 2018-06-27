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Авиакомпании РФ в январе - мае увеличили перевозку пассажиров на 11,5%

Экономика и бизнес
27 июня, 17:09 дата обновления: 27 июня, 17:23 UTC+3

При этом пять крупнейших авиакомпаний нарастили пассажиропоток на 7,5%

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МОСКВА, 27 июня, /ТАСС/. Авиакомпании РФ в январе - мае 2018 года увеличили перевозку пассажиров на 11,5%, до 40 млн по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. Это следует из данных Росавиации.

При этом пять крупнейших авиакомпаний нарастили пассажиропоток на 7,5%, до 26,5 млн человек. Так, "Аэрофлот" перевез 13 млн пассажиров (рост на 5,7%), "Сибирь" - 4 млн пассажиров (+16,9%), "Россия" - 3,4 млн пассажиров (снижение на 5,2%), "Уральские авиалинии" - 3 млн (рост 18,7%), UTair - 2,8 млн (рост 10,7%).

В мае авиакомпании перевезли 9,4 млн человек - рост на 8,7% по сравнению с показателем мая прошедшего года. Международные перевозки выросли на 8,6%, до почти 4 млн пассажиров, а внутренние - на 8,8%, до 5,4 млн человек.

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