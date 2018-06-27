Цыденов: стратегия пространственного развития РФ должна учитывать и центр страны

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Стратегия пространственного России должна быть направлена в первую очередь на развитие не только Калининградской области, Крыма, Дальнего Востока и приграничных территорий, но и центральных регионов РФ. Такое мнение выразил в среду глава Бурятии Алексей Цыденов высказал на посвященных разработке стратегии парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Указаны территориальные приоритеты стратегии - Калининград, Крым, Дальний Восток, приграничные территории, куда и Бурятия входит. Нужно обратить внимание и на центральные области: Ивановскую, Вологодскую, Костромскую, чтобы у нас не получился блин с толстыми краями и дырками посередине. Делать однозначную концентрацию на приграничье и Дальнем Востоке, наверное, не совсем правильно, мы и центральную часть должны поддерживать", - сказал Цыденов.

Он также отметил, что Стратегия пространственного развития должна быть рассчитана до 2035 года. При этом ее следует разбить на два этапа: первый - до 2025 года, а второй - до 2035 года. "Мне кажется, надо делать до 2035 года, потому что сам текст стратегии... не претерпит никаких изменений, целеполагание остается тем же, что 2025 год, что 2035 год", - пояснил глава Бурятии.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину РФ представить в правительство Стратегию пространственного развития. Работу над стратегией планируется завершить к концу 2018 года. По словам главы правительства, документ призван дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.