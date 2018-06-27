Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цыденов: стратегия пространственного развития РФ должна учитывать и центр страны

Экономика и бизнес
27 июня, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава Бурятии также отметил, что Стратегия пространственного развития должна быть рассчитана до 2035 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Стратегия пространственного России должна быть направлена в первую очередь на развитие не только Калининградской области, Крыма, Дальнего Востока и приграничных территорий, но и центральных регионов РФ. Такое мнение выразил в среду глава Бурятии Алексей Цыденов высказал на посвященных разработке стратегии парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Указаны территориальные приоритеты стратегии - Калининград, Крым, Дальний Восток, приграничные территории, куда и Бурятия входит. Нужно обратить внимание и на центральные области: Ивановскую, Вологодскую, Костромскую, чтобы у нас не получился блин с толстыми краями и дырками посередине. Делать однозначную концентрацию на приграничье и Дальнем Востоке, наверное, не совсем правильно, мы и центральную часть должны поддерживать", - сказал Цыденов.

Он также отметил, что Стратегия пространственного развития должна быть рассчитана до 2035 года. При этом ее следует разбить на два этапа: первый - до 2025 года, а второй - до 2035 года. "Мне кажется, надо делать до 2035 года, потому что сам текст стратегии... не претерпит никаких изменений, целеполагание остается тем же, что 2025 год, что 2035 год", - пояснил глава Бурятии.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину РФ представить в правительство Стратегию пространственного развития. Работу над стратегией планируется завершить к концу 2018 года. По словам главы правительства, документ призван дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Бурятия Ивановская область Костромская область Вологодская область Калининградская область
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер Лёв заявил, что сборная Германии по футболу не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2018
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Ученые назвали самое холодное место на Земле
7
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости