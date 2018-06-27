Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 1%

Экономика и бизнес
27 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Нефть Brent подорожала на 2%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,01% - до 2253,6 пункта, РТС - на 1,01%, до 1124,84 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,14%, до 63,12 рубля, курс евро опустился на 0,44%, до 73,1 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1% - до $77,89 за баррель.

"Завтра позитивная тенденция продолжится и в отечественных индексах, и в рублевых парах. Индекс Мосбиржи продолжит восхождение к отметке 2300 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1150 пунктов. Пара доллар/рубль может спуститься до 62,5 рубля, пара евро/рубль - до 72,4 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2018
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
6
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
7
Ученые назвали самое холодное место на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости