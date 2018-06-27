Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 1%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,01% - до 2253,6 пункта, РТС - на 1,01%, до 1124,84 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,14%, до 63,12 рубля, курс евро опустился на 0,44%, до 73,1 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1% - до $77,89 за баррель.

"Завтра позитивная тенденция продолжится и в отечественных индексах, и в рублевых парах. Индекс Мосбиржи продолжит восхождение к отметке 2300 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1150 пунктов. Пара доллар/рубль может спуститься до 62,5 рубля, пара евро/рубль - до 72,4 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.