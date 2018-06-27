Российские регионы до конца года представят дорожные карты развития конкуренции

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Все российские регионы до конца года должны разработать и представить для реализации до 2022 года дорожные карты по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. Об этом сообщил ТАСС в Калининграде заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

"Они [дорожные карты] должны быть в полном объеме подготовлены, подписаны и утверждены в установленном порядке к 1 декабря 2018 года, в дальнейшем, до 2022 года они будут мониториться и оцениваться по годам", - сказал Королев, добавив, что ФАС будет оказывать регионам помощь в подготовке дорожных карт и реализации программ.

Замруководителя ведомства сообщил, что определена 41 сфера, где необходимо развитие конкуренции и наращивание доли участия частного капитала. Это, по его словам, касается, например, здравоохранения, строительства, ЖКХ, энергетики. В каждой из сфер в регионе должны работать не менее трех хозяйствующих субъектов, причем, как минимум один из них должен представлять частный бизнес, пояснил собеседник.

Регионы, исходя из своих особенностей, получают право самостоятельно определить, по каким направлениям будет вестись работа, но она должна затронуть минимум 33 сферы - 80% отраслей. ФАС будет систематизировать положительный опыт и тиражировать его на другие регионы. "У нас значительный передовик в сфере развития конкуренции - Ульяновская область, Татарстан, Москва, Московская область. Например, в Ульяновске удачно реализована история с городским транспортом", - сказал Королев, отметив, что этот опыт можно рекомендовать другим территориям, где отсутствие конкуренции сказывается на ценах.

Замруководителя ФАС отметил, что в течение июня - июля текущего года ведомство заключит со всеми регионами РФ соглашения, в соответствии с которыми будет оказывать им помощь в реализации поставленных задач. "Вся страна будет охвачена этими соглашениями безусловно, на сегодняшний день заключено до 10 таких соглашений, в течение июня и июля 2018 года будут заключены соглашения со всеми субъектами Российской Федерации", - сказал Королев.

План развития конкуренции

В декабре 2017 года был подписан указ президента РФ, который утвердил национальный план развития конкуренции. В начале апреля на заседании Госсовета были обозначены отрасли, где необходимо развитие конкуренции. Для каждой сферы определены параметры, необходимые для доведения их до требуемого уровня конкурентности. Органом, который отвечает за взаимодействие с регионами по исполнению национального плана развития конкуренции, определена Федеральная антимонопольная служба.