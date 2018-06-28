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Заксобрание Новосибирской области утвердило льготы для территорий опережающего развития

Экономика и бизнес
28 июня, 6:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июня. /ТАСС

Льготы будут касаться налога на прибыль

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НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Региональные налоговые льготы для резидентов поселка Линево Новосибирской области, который получил статус территории опережающего развития (ТОР), утверждены на сессии Законодательного собрания региона. Как следует из документа, льготы будут прежде всего касаться налога на прибыль.

"Организациям  устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в следующих размерах: 0 % - в течение первых пяти налоговых периодов, 10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов", - уточняется в тексте законопроекта.

На эти льготы могут рассчитывать те, кто получит официальный статус резидента территории опережающего развития. Также дополнительные льготы предусмотрены по страховым взносам и по налогам на имущество. Как ожидается, эти налоговые послабления привлекут дополнительных инвесторов на территорию Линева и поселка Горный Тогучинского района, который также претендует на получение статуса ТОР.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18 468 человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус территории опережающего развития для поселка был определен в марте 2018 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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