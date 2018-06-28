Российский экспортный центр готов наращивать поддержку компаниям РФ по выходу на рынок КНР

ШАНХАЙ, 28 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) будет наращивать необходимую поддержку работающим в сфере информационных технологий компаниям из РФ, которые стремятся выйти на рынок Китая. Об этом заявил в четверг на церемонии открытия российской экспозиции на проходящем в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai) руководитель проекта по поддержке экспорта информационных технологий РЭЦ Марат Короваев.

"Не секрет, что российская отрасль информационных технологий относится с некоторой опаской к выходу на китайский рынок. Тем не менее мы рады присутствовать здесь и тому, что такое большое количество компаний решилось на этот шаг", - сказал он, выразив надежду на повторение успеха участия российских компаний в мероприятиях Всемирного мобильного конгресса в Барселоне в этом году, где были установлены контакты и достигнуты договоренности. "Мы будем рады помочь вам со всеми типами сервиса, которые у нас есть, чтобы ваш выход на китайский рынок был быстрым, легким, безболезненным и успешным", - отметил он, уточнив, что речь идет, в частности, о финансировании, аналитике и обучении.

В этом году российская экспозиция организована РЭЦ, который собрал под единым стендом 14 компаний из РФ. Они представляют на этом ведущем отраслевом мероприятии свои уникальные продукты и решения, способные конкурировать с зарубежными аналогами. Посетители российской экспозиции смогут, в частности, ознакомиться с технологическими новинками в таких сферах, как разработка искусственного интеллекта, управление и оптимизация больших баз данных, широкополосная беспроводная связь, оптимизация бизнес-процессов операторов мобильной связи.

"Радует, что на выставках в Шанхае становится все больше российских компаний. Также очень радует, что действенную помощь им начинает оказывать Российский экспортный центр", - сказал выступивший на церемонии генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков, констатировавший при этом, что выход на китайский рынок будет крайне сложным, учитывая огромную конкуренцию и существующие риски в плане защиты интеллектуальной собственности.

Программа российских компаний на выставке предусматривает встречи с зарубежными коллегами, потенциальными партнерами и покупателями, участие в общих мероприятиях выставки, семинарах и различных отраслевых сессиях. В четверг на российском стенде проходит серия презентаций и встреч с зарубежными участниками, на которых рассматриваются перспективы сотрудничества в телекоммуникационной сфере.

Всемирный мобильный конгресс организуется в различных странах Ассоциацией GSM (GSMA), которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет около 800 операторов из порядка 300 компаний в общую индустриальную экосистему. В этом году участие в выставке принимают участие свыше 550 компаний из более чем 100 стран и регионов мира.