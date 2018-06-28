Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ обязал банки информировать его о хакерских атаках

Экономика и бизнес
28 июня, 9:50 дата обновления: 28 июня, 10:37 UTC+3

Кредитные организации и операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны сообщать о хакерских атаках и их технических параметрах с 1 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры информировать его о хакерских атаках, сообщил Банк России.

"Банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля 2018 года обязаны сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России о хакерских атаках и их технических параметрах. Раньше они делали это на добровольной основе", - сообщает регулятор.

Смотрите также

Group-IB сообщила о новых атаках хакеров Cobalt на ведущие банки России и СНГ

Кибератака на устройства Cisco не затронула российские банки

Зампред ЦБ назвал сумму ущерба от действий хакерской группировки Cobalt в 2017 году

Информационный обмен, действовавший на протяжении нескольких лет, оказался востребованным финансовыми организациями и правоохранительными органами, отмечает ЦБ.

Информацию, полученную от банков, регулятор будет использовать для выработки рекомендаций по противодействию киберугрозам: "К таким киберугрозам относятся события, связанные с несанкционированными переводами денежных средств и нарушением бесперебойности оказания платежных слуг, в том числе несанкционированный доступ к устройству, эксплуатация уязвимости, вредоносный код, DDoS-атака, подбор паролей, фишинг и т.д".

Кредитные организации должны использовать для перевода денежных средств только сертифицированное программное обеспечение и проводить его периодическое тестирование, указал Банк России. Оценивать соответствие уровня защиты будут организации с лицензией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Обязательной станет и оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств сторонними организациями, отмечает ЦБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
5
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости