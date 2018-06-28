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В Иране запустили вторую фазу НПЗ "Звезда Персидского залива"

Экономика и бизнес
28 июня, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Это позволит предприятию удвоить производство бензина стандарта Евро-5 и дизельного топлива

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ТАСС, 28 июня. В Иране в четверг в присутствии президента страны Хасана Роухани прошла церемония открытия второй фазы нефтеперерабатывающего завода "Звезда Персидского залива". Об этом сообщает агентство Tasnim.

"28 июня мы запускаем вторую фазу нефтеперерабатывающего завода "Звезда Персидского залива", - сказал во время церемонии Роухани.

Благодаря открытию второй фазы завода предприятие сможет увеличить производство бензина стандарта Евро-5 с 12 до 24 млн литров в день и дизельного топлива с 4 до 8 млн литров ежедневно.

"Звезда Персидского залива" - один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Иране, расположенный на юге страны в городе Бендер-Аббас провинции Хормозган. Первая фаза завода была запущена в 2017 году.

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