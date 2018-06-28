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Эксперт: ввод ж/д сообщения по Крымскому мосту увеличит в два раза перевалку грузов

Экономика и бизнес
28 июня, 16:03 UTC+3 АЛУШТА Крым/ 28, июня. /ТАСС

Ожидается, что общий объем перевозки грузов возрастет до 10 млн тонн

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АЛУШТА /Республика Крым/, 28 июня. /ТАСС/. Введение железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое ожидается в 2019 году, более чем вдвое увеличит объем перевозки грузов между полуостровом и остальной Россией, сообщил в четверг генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога"Алексей Гладилин.

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"После ввода железнодорожной части Крымского моста объем перевозки грузов увеличится в 2020 году более чем в два раза почти до 10 млн тонн", - сообщил он в ходе пленарного заседания V Крымского транспортного форума.

По его словам, сейчас грузовое железнодорожное сообщение осуществляется в основном внутри Крыма. Это, по его словам, происходит из-за частых перерывов в работе Керченской паромной переправы из-за непогоды. Только за пять месяцев этого года, отметил он, переправа не работала более 20 дней из-за штормов, тумана и сильного ветра.

Также тарифы перевозки вагонов по переправе весьма значительны. Он привел пример, что стоимость перевозки одного грузового вагона из крымского города Красноперекопск на Кубань, при общей протяженности чуть более 300 км, составляет 64 тыс. рублей, из которых около 42 тыс. рублей - стоимость перевозки через переправу.

"Конечно, это невыгодно. Будет железнодорожное сообщение по мосту - все будет по-другому, стоимость перевозки снизится, соответственно, и стоимость товаров тоже, потенциал нашей железной дороги, который используется лишь на 30%, будет полностью востребован", - подчеркнул он.

Планы железнодорожников

Гладилин сообщил, что после ввода железнодорожной части Крымского моста в планах - запуск 29 пар поездов между Крымом и остальной Россией, из которых 15 будут пассажирскими.

Предприятие планирует в 2018-2019 годах произвести ремонтно-путевые работы на 332 км железнодорожного пути, заменить 152 комплекта стрелочных переводов, а также устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, ремонт 55 тепловозов и закупить девять электропоездов.

О форуме

V Крымский транспортный форум проходит в Алуште 28-29 июня. Его участники обсуждают произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов.

За годы воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост и новый терминал симферопольского аэропорта.

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