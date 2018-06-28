Морпорты Крыма изучают возможность перевалки угля и пшеницы для Сирии и Ирана

АЛУШТА /Республика Крым/, 28 июня. /ТАСС/. Госпредприятие "Крымские морские порты" изучает возможности организации перевалки угля и пшеницы для Сирии и Ирана, сообщил в четверг гендиректор предприятия Алексей Волков.

"У нас появляется сирийский проект, провели несколько переговоров с сирийскими и иранскими партнерами и видим взаимодействие не только по флоту, взаимодействие по созданию совместной сирийско-российской судоходной компании для поставок угля и пшеницы в Сирию и Иран", - сказал он на пленарном заседании V Крымского транспортного форума.

Волков отметил, что организация перевалки позволит загрузить мощности крымских портов, однако не уточнил сроки реализации проекта и предполагаемые объемы. "Это будет загрузка наших портов, и в перспективе мы должны стать современным и конкурентоспособным стивидором и морским пассажирским перевозчиком", - добавил он. По его словам, мощности крымских портов позволяют переваливать 23 млн тонн грузов, но сейчас это только 5 млн тонн.

Ранее министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта сообщил, что крымские судостроительные заводы способны строить и ремонтировать любые гражданские и военные корабли и готовы выполнять такие заказы для Сирии. Кроме того, возможно сотрудничество и в сфере химической промышленности - в частности, предприятия Крыма готовы использовать сирийские фосфаты для производства сельскохозяйственных удобрений.

Госпредприятие "Крымские морские порты" создано в марте 2014 года в соответствии с постановлением местного парламента. Единственным учредителем предприятия является Республика Крым, оно находится в ведении Министерства транспорта региона. Предприятие создано для организации наиболее эффективного использования имущества морских портов Крыма, находящихся в его полном хозяйственном ведении. В него входят Керченский торговый, Керченский рыбный, Феодосийский торговый, Ялтинский торговый и Евпаторийский торговый порты.

О форуме

V Крымский транспортный форум проходит в Алуште 28-29 июня. Его участники обсуждают произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов.

После воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.