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WSJ: Visa и MasterCard выплатят ретейлерам США около $6,5 млрд из-за завышения комиссии

Экономика и бизнес
28 июня, 19:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

Истцами выступили свыше 8 млн магазинов розничной торговли и объединяющие их торговые ассоциации

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Ведущие международные платежные системы Visa и MasterCard близки к окончательному достижению внесудебного соглашения, по которому они согласны выплатить около $6,5 млрд компенсации группе американских ретейлеров за завышение межбанковской комиссии. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Судебный спор, о котором идет речь, длится уже долгие годы. В 2005 году около 8 млн магазинов розничной торговли и объединяющие их торговые ассоциации подали в США коллективный иск против Visa, MasterCard и ряда банков-эмитентов пластиковых карт, обвинив их в нарушении американского антимонопольного законодательства. Истцы утверждали, что платежные системы вступили в сговор с целью завышения размера комиссии, которая взимается с ретейлеров каждый раз, когда покупатели расплачиваются банковской картой.

Как отмечает газета со ссылкой на источники, стороны близки к достижению соглашения, согласно которому платежные системы и банки-эмитенты, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, выплатят истцам компенсацию. Сообщается, что они уже проинформировали об этом суд в Нью-Йорке, где рассматривается дело.

Согласно предварительной договоренности, ретейлерам будет запрещено в течение нескольких лет после получения компенсации подавать новые иски по поводу завышения комиссии. Как ожидается, окончательное соглашение будет представлено суду для утверждения к августу текущего года.

В 2012 году стороны уже достигали внесудебного соглашения, которое предусматривало выплату истцам $7,2 млрд, однако впоследствии многие ретейлеры отказались от этой договоренности, подав новые иски. Они пришли к выводу, что размер компенсации тогда был недостаточным, а условия соглашения не гарантировали, что межбанковские комиссии не будут расти в будущем.

Апелляционный суд впоследствии признал эту договоренность недействительной. Верховный суд США в прошлом году отказался рассматривать данное дело, вернув его в нижестоящую судебную инстанцию в Нью-Йорке.

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