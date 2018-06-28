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FT: Италия предложит снять запрет на кредитование ЕБРР проектов в России

Экономика и бизнес
28 июня, 21:52 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

Речь идет о выделении инвестиционных займов малым и средним предприятиям, сообщает газета со ссылкой на европейские дипломатические источники

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ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Италия предложит снять запрет в отношении России на выделение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) инвестиционных займов. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По данным издания, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте предложит лидерам ЕС на саммите в Брюсселе "возобновить кредитование ЕБРР малых и средних предприятий в России".

В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в РФ.

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