Эксперт: интернет-компании РФ вряд ли успеют подготовиться к требованиям "пакета Яровой"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Определенные в четверг правительством требования "пакета Яровой" к российским интернет-компаниям по хранению данных с 1 июля в течение полугода требуют существенных инвестиций и маловероятно, что компании смогут полностью подготовиться к их вступлению в силу за три дня. Такое мнение высказал ТАСС главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Ранее 28 июня правительство РФ определило срок, в течение которого организаторы распространения информации в интернете в рамках "пакета Яровой" должны хранить информацию пользователей с 1 июля в течение полугода с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений. Утвержденные правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

"Безусловно, расходы являются значительными, и за три дня полное соответствие закону видится мне сомнительным. В конце концов даже операторам связи дали полгода на реализацию", - прокомментировал ситуацию Казарян.

Согласно заключению Минэкономразвития на "пакет Яровой" от 3 апреля 2017 года (есть в распоряжении ТАСС), разовые капитальные расходы Mail.ru Group на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд. При этом будут и дополнительные операционные расходы каждый год - примерно $80-100 млн, еще $35-40 млн потребуется в течение трех-пяти лет для доработки программного обеспечения, которое нужно для хранения пользовательской информации.

Также для реализации предлагаемого регулирования дополнительно понадобится 4,5 тыс. стоек в дата-центрах, минимальный срок строительства дата-центра соответствующего масштаба составляет три-четыре года. В то же время, по оценке Rambler&Co, объем расходов на закупку (разработку), а также внедрение оборудования и программного обеспечения вырастет в два раза относительно текущего уровня, приводятся данные в заключении МЭР.

Интернет-компании под "пакетом Яровой"

Под действие требований "пакета Яровой" попадают компании, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете (этот реестр ведет Роскомнадзор). В реестре есть принадлежащие Mail.ru Group ресурсы - почтовый сервис, соцсети "Мой Мир", "Одноклассники", мессенджер "Агент Mail.ru" и облачное хранилище файлов "Облако Mail.ru". Кроме того в реестре есть и соцсеть "ВКонтакте".

В Mail.ru Group и в "Одноклассниках" отказались комментировать "пакет Яровой", так же поступили и во "ВКонтакте". Также в реестре есть сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В "Яндексе" также отказались от комментариев по этому вопросу.

Требование о хранении информации по "пакету Яровой" распространяется на мессенджер Telegram - он был внесен в реестр 28 июня 2017 года после продолжительных заочных дискуссий основателя мессенджера Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова. Однако когда Дуров согласился на включение мессенджера в реестр, он отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой". При этом в апреле Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории РФ после соответствующего решения Таганского суда Москвы.

Американская соцсеть Facebook, принадлежащие ей мессенджер Whats App и приложение для обмена фото и видео Instagram, не входят в реестр организаторов распространения информации в сети интернет. Нет там и мессенджера Viber, сервиса публичного обмена сообщениями Twitter, а также сервисов Microsoft (включая принадлежащий корпорации Skype). Также в реестре отсутствует сервисы Google, включая почту Gmail. Следовательно, на эти ресурсы требования "пакета Яровой" не распространяются.