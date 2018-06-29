Перри объяснил необходимость увеличить экспорт газа из США на восток заботой о людях

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава минэнерго США Рик Перри, выступая на Всемирном газовом конгрессе в Вашингтоне, рассказал, почему необходимо увеличить экспорт энергоносителей в восточную часть полушария. По его словам, одной из целей является борьба с энергобедностью.

"Наша ответственность, производителей западного полушария, заключается в том, чтобы экспортировать энергоресурсы в те части восточного полушария, где есть люди, которые никогда не имели роскошь зажечь свет в темноте ночи, насладиться безопасностью и возможностью почитать. Для нас разработка энергоресурсов это не просто бизнес, это и то, чтобы изменить жизнь людей", - сказал он в своем выступлении на панельной сессии.

Перри объяснил, что желание обеспечить огромное количество людей, "лишенных доступа к энергоресурсам", отчасти объясняется его личным жизненным опытом. "Я родился и вырос в доме в 1950 году, в котором не было водопроводной воды. Этот опыт заставляет ценить возможности изобилия, которые у нас появились", - пояснял он.

"Представьте себе развивающиеся нации, располагающие возможностями создавать безопасную энергию в изобилии, представьте себе энергетический бум, который создает рабочие места и благополучие. О таком будущем я мечтаю", - заключил Перри.

В 2017 году США впервые за 60 лет стали нетто-экспортером газа. Сегодня США, по словам Перри, экспортируют газ более чем в 30 государств на пяти континентах. По прогнозу МЭА, до 2023 года США будут лидером по росту экспорта газа. На них придется 3/4 глобального роста экспорта СПГ, остальной прирост обеспечат Австралия и Россия, подсчитали в МЭА.