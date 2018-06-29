Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перри объяснил необходимость увеличить экспорт газа из США на восток заботой о людях

Экономика и бизнес
29 июня, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Глава минэнерго США отметил, что его желание обеспечить людей энергоресурсами отчасти объясняется его личным жизненным опытом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава минэнерго США Рик Перри, выступая на Всемирном газовом конгрессе в Вашингтоне, рассказал, почему необходимо увеличить экспорт энергоносителей в восточную часть полушария. По его словам, одной из целей является борьба с энергобедностью.

"Наша ответственность, производителей западного полушария, заключается в том, чтобы экспортировать энергоресурсы в те части восточного полушария, где есть люди, которые никогда не имели роскошь зажечь свет в темноте ночи, насладиться безопасностью и возможностью почитать. Для нас разработка энергоресурсов это не просто бизнес, это и то, чтобы изменить жизнь людей", - сказал он в своем выступлении на панельной сессии.

Перри объяснил, что желание обеспечить огромное количество людей, "лишенных доступа к энергоресурсам", отчасти объясняется его личным жизненным опытом. "Я родился и вырос в доме в 1950 году, в котором не было водопроводной воды. Этот опыт заставляет ценить возможности изобилия, которые у нас появились", - пояснял он.

"Представьте себе развивающиеся нации, располагающие возможностями создавать безопасную энергию в изобилии, представьте себе энергетический бум, который создает рабочие места и благополучие. О таком будущем я мечтаю", - заключил Перри.

В 2017 году США впервые за 60 лет стали нетто-экспортером газа. Сегодня США, по словам Перри, экспортируют газ более чем в 30 государств на пяти континентах. По прогнозу МЭА, до 2023 года США будут лидером по росту экспорта газа. На них придется 3/4 глобального роста экспорта СПГ, остальной прирост обеспечат Австралия и Россия, подсчитали в МЭА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости