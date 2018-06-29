Правительство продлило действие нулевой ставки вывозной пошлины на пшеницу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правительства.

"В связи с этим подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года. Принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в пояснительной записке отмечается, что на конец 2017-2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна, что может обеспечить дополнительный вывоз зерна на экспорт.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились таким образом выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года, срок ее действия - до 1 июля 2018 года.