СМИ: компания Xiaomi привлекла на IPO $4,7 млрд вместо запланированных $6,1 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июня. /ТАСС/. Китайский производитель смартфонов Xiaomi провел первичное публичное размещение своих акций (IPO) по нижней границе определенного ранее ценового диапазона - он смог привлечь $4,7 млрд вместо планируемых ранее $6,1 млрд, сообщает в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на финансовые источники.

Всего технологический гигант выпустил 2,18 млрд акций. Стоимость каждой составит 17 гонконгских долларов, что является нижней границей дипазона, который доходил до 22 гонконгских долларов.

Как отмечают аналитики, нынешнее IPO вызвало значительный спрос со стороны институциональных инвесторов, однако не слишком большой ажиотаж среди розничных. Так, Xiaomi сумела привлечь семь крупных якорных инвесторов, среди которых - американский производитель процессоров Qualcomm, китайский оператор мобильной связи China Mobile, китайский фонд CICFH Entertainment.

Котировки акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже начнутся с 9 июля.

Производитель смартфонов планировал осуществить выпуск ценных бумаг на общую сумму до $10 млрд. Около половины этой суммы предполагалось разместить на Гонконгской фондовой бирже, а оставшуюся часть - позже на рынке КНР в виде китайских депозитарных расписок.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и ныне является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei.