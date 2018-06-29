Ульяновские власти намерены сотрудничать с "Победой" после открытия аэропорта Баратаевка

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. Власти Ульяновской области рассчитывают продолжить сотрудничество с авиакомпанией "Победа" после открытия аэропорта Ульяновск-Баратаевка, сроки которого несколько раз переносились. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Юрий Чибисов.

По информации Арбитражного суда Ульяновской области, авиакомпания "Победа" 26 июня подала исковое заявление к аэропорту. Сумма исковых требований, согласно данным картотеки, составила около 6,7 млн рублей.

"После открытия аэропорта мы, безусловно, намерены продолжать сотрудничество с авиакомпанией "Победа", - сказал Чибисов.

Сроки открытия объекта не раз переносились из-за расхождений между проектом и его реализацией. В связи с этим в проект внесли корректировки, после чего была необходима повторная экспертиза.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), что открытие международного аэропорта Ульяновск имени Н. М. Карамзина состоится "в ближайшее время". Он добавил, что аэропорт прошел все виды соответствующих испытаний и соответствует "самым строгим требованиям". По словам губернатора, удалось снять все требования госэкспертизы по предоставлению обновленной документации, на данный момент ожидается ее окончательное заключение.

Аэропорт Ульяновска расположен в 9 км от города, рядом с поселком Баратаевка.