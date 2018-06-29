Ульяновские власти предложат "Харлей Дэвидсон" разместить производство в регионе

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу направит письмо руководству предприятия "Харлей Дэвидсон" с предложением разместить производство в Ульяновской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

"По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова соответствующее письмо в адрес "Харлей Дэвидсон" уже подготовлено и будет направлено в ближайшие несколько часов. В его тексте содержится предложение посетить Ульяновскую область и изучить возможности региона для размещения здесь производства", - сказал собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря, губернатор на встрече с главой корпорации развития предпринимательства Ульяновской области Русланом Гайнетдиновым заявил, что важно не забывать о создании благоприятных условий и для прихода в регион новых крупных предприятий. "К примеру, одна очень известная компания по производству мотоциклов и их комплектующих "Харлей Дэвидсон" ищет новые площади для локализации, и мы готовы создавать комфортные условия для подобных предприятий", - привел слова губернатора Гончарук.