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Ульяновские власти предложат "Харлей Дэвидсон" разместить производство в регионе

Экономика и бизнес
29 июня, 11:48 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, июня. /ТАСС

Письмо с предложением в компанию направил губернатор области Сергей Морозов

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УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу направит письмо руководству предприятия "Харлей Дэвидсон" с предложением разместить производство в Ульяновской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

"По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова соответствующее письмо в адрес "Харлей Дэвидсон" уже подготовлено и будет направлено в ближайшие несколько часов. В его тексте содержится предложение посетить Ульяновскую область и изучить возможности региона для размещения здесь производства", - сказал собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря, губернатор на встрече с главой корпорации развития предпринимательства Ульяновской области Русланом Гайнетдиновым заявил, что важно не забывать о создании благоприятных условий и для прихода в регион новых крупных предприятий. "К примеру, одна очень известная компания по производству мотоциклов и их комплектующих "Харлей Дэвидсон" ищет новые площади для локализации, и мы готовы создавать комфортные условия для подобных предприятий", - привел слова губернатора Гончарук.

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