Суд отклонил иск бывшего владельца Промсвязьбанка к ЦБ о санации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Промсвязьбанка в лице бывшего предправления и бывшего основного владельца банка Дмитрия Ананьева о признании незаконными действий ЦБ по санации банка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

При этом часть требований Промсвязьбанка суд оставил без рассмотрения.

Ананьев в феврале 2018 года подал иск о признании недействительным предписания ЦБ и приказов о введении в банк временной администрации в лице управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора и уменьшении уставного капитала банка до одного рубля. Аналогичный иск был подан от лица компании Дмитрия и Алексея Ананьевых Promsvyazcapital B.V., в этом иске суд также отказал.

В Промсвязьбанк была введена временная администрация 15 декабря 2017 года. Согласно новому механизму санации банков, основным владельцем Промсвязьбанка стал ЦБ РФ.