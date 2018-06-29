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Суд отклонил иск бывшего владельца Промсвязьбанка к ЦБ о санации

Экономика и бизнес
29 июня, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Временная администрация была введена в банк в конце 2017 года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Промсвязьбанка в лице бывшего предправления и бывшего основного владельца банка Дмитрия Ананьева о признании незаконными действий ЦБ по санации банка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

При этом часть требований Промсвязьбанка суд оставил без рассмотрения.

Ананьев в феврале 2018 года подал иск о признании недействительным предписания ЦБ и приказов о введении в банк временной администрации в лице управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора и уменьшении уставного капитала банка до одного рубля. Аналогичный иск был подан от лица компании Дмитрия и Алексея Ананьевых Promsvyazcapital B.V., в этом иске суд также отказал.

В Промсвязьбанк была введена временная администрация 15 декабря 2017 года. Согласно новому механизму санации банков, основным владельцем Промсвязьбанка стал ЦБ РФ.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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