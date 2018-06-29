Путин подписал закон об акционировании "Почты России"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о реорганизации ФГУП "Почта России" в непубличное акционерное общество. Документ, принятый Госдумой 21 июня и одобренный Советом Федерации 27 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что реорганизация позволит почтовому оператору привлекать инвесторов и более эффективно распоряжаться своим имуществом. Законом предусматривается, что 100% "Почты России" будет принадлежать государству.

Изменения затронут руководство почтового оператора. Так, предусматривается, что общее руководство деятельностью "Почты России" будет осуществлять совет директоров, состав которого не будет превышать 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. В числе обязанностей совета будет принятие решения о назначении или отставке генерального директора "Почты России". Генеральный директор также не сможет занимать свой пост более пяти лет.

Как заявлял ранее глава "Почты России" Николай Подгузов, закон позволит сохранить имеющиеся почтовые отделения и даст гарантии трудовому коллективу "Почты России" при переходе почтового оператора из ФГУП в АО.