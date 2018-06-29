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"КамАЗ" в апреле 2019 года запустит завод по выпуску каркасов кабин

Экономика и бизнес
29 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В компании сообщили, что уже начаты пусконаладочные работы на линии сварки

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует в апреле 2019 года запустить новый завод по выпуску каркасов кабин. Об этом говорится в материалах компании.

"В апреле 2019 года состоится запуск нового завода и старт серийного производства. Но первые каркасы кабин пойдут на сборку уже в начале 2019 года, во время опытного производства", - говорится в материалах "КамАЗа".

Как отмечают в компании, уже начаты пусконаладочные работы на линии сварки.

Старт на линии окраски запланирован на вторую половину августа. К августу 2018 года будет завершен монтаж технологического оборудования.

Параллельно "КамАЗ" заканчивает пуск энергоносителей и работы по зданию. В четвертом квартале текущего года будет запущено опытное производство.

Ранее сообщалось, что группа "КамАЗ" и автомобилестроительный концерн Daimler (Германия) планируют инвестировать порядка 100 млрд рублей в совместное производство каркасов кабин для нового модельного ряда "КамАЗ" и Mercedes в Набережных Челнах (Татарстан) и модернизацию оборудования.

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