"КамАЗ" в апреле 2019 года запустит завод по выпуску каркасов кабин

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует в апреле 2019 года запустить новый завод по выпуску каркасов кабин. Об этом говорится в материалах компании.

"В апреле 2019 года состоится запуск нового завода и старт серийного производства. Но первые каркасы кабин пойдут на сборку уже в начале 2019 года, во время опытного производства", - говорится в материалах "КамАЗа".

Как отмечают в компании, уже начаты пусконаладочные работы на линии сварки.

Старт на линии окраски запланирован на вторую половину августа. К августу 2018 года будет завершен монтаж технологического оборудования.

Параллельно "КамАЗ" заканчивает пуск энергоносителей и работы по зданию. В четвертом квартале текущего года будет запущено опытное производство.

Ранее сообщалось, что группа "КамАЗ" и автомобилестроительный концерн Daimler (Германия) планируют инвестировать порядка 100 млрд рублей в совместное производство каркасов кабин для нового модельного ряда "КамАЗ" и Mercedes в Набережных Челнах (Татарстан) и модернизацию оборудования.