ЦБ ожидает подключения госуслуг к платформе удаленной идентификации в течение трех лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Банк России ожидает подключения госуслуг к платформе удаленной биометрической идентификации клиентов банков в течение трех лет. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на расширенном заседании Ассоциации банков России.

Создаваемая при участии Банка России платформа удаленной биометрической идентификации клиентов заработает с начала июля. ЦБ рассчитывает, что до конца 2018 года к ней подключатся около 4 тыс. банковских отделений, а полностью процесс завершится к 2020 году.

"Мы к этой цели движемся, у нас есть полная поддержка правительства, и эта поэтапность, я думаю, дает нам возможность в периметре трех лет и финансовые услуги и госуслуги через единую систему гражданам предоставлять", - сказала она.

Скоробогатова отметила, что для гражданина важно получать госуслуги и финансовые услуги через одну платформу. Поэтому идея подключить к удаленной идентификации не только банковские, но и государственные услуги, была у создателей платформы изначально. Однако банки оказались не готовы к тому, чтобы соответствовать требуемому для оказания электронных госуслуг уровню безопасности, добавила она.

"Когда они будут готовы внедрить системы безопасности в соответствии с требованиями ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), мы, безусловно, рассматриваем госуслуги как следующий этап внедрения "удаленки", - пояснила Скоробогатова.