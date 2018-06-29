ЦБ оценил вклад чемпионата мира в годовой темп прироста ВВП России во II квартале

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Влияние чемпионата мира по футболу 2018 года в годовой темп прироста ВВП России во втором квартале может достичь 0,1-0,2 процентного пункта, говорится в комментарии ЦБ РФ "Экономика" за май.

"Фактором, оказавшим временную поддержку розничным продажам, а также динамике платных услуг и общественного питания, стал повышенный спрос со стороны туристов - гостей чемпионата мира по футболу. По оценкам Банка России, вклад чемпионата мира может достичь 0,1-0,2 п.п. в годовой темп прироста ВВП во II квартале 2018 года", - отмечается в материалах ЦБ.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России положительно скажется на экономике ряда российских регионов, однако положительный эффект будет краткосрочным. В Moody's также отмечали, что в секторах ретейла, телекома и гостиничного бизнеса можно будет наблюдать кратковременный рост выручки, который не скажется на финансовом состоянии компаний. В транспортной же отрасли наибольшую выгоду от чемпионата получат московские аэропорты.