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ЦБ оценил вклад чемпионата мира в годовой темп прироста ВВП России во II квартале

Экономика и бизнес
29 июня, 15:00 дата обновления: 29 июня, 16:47 UTC+3

Повышенный спрос со стороны туристов оказал временную поддержку розничным продажам, а также динамике платных услуг и общественного питания

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Влияние чемпионата мира по футболу 2018 года в годовой темп прироста ВВП России во втором квартале может достичь 0,1-0,2 процентного пункта, говорится в комментарии ЦБ РФ "Экономика" за май.

"Фактором, оказавшим временную поддержку розничным продажам, а также динамике платных услуг и общественного питания, стал повышенный спрос со стороны туристов - гостей чемпионата мира по футболу. По оценкам Банка России, вклад чемпионата мира может достичь 0,1-0,2 п.п. в годовой темп прироста ВВП во II квартале 2018 года", - отмечается в материалах ЦБ.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России положительно скажется на экономике ряда российских регионов, однако положительный эффект будет краткосрочным. В Moody's также отмечали, что в секторах ретейла, телекома и гостиничного бизнеса можно будет наблюдать кратковременный рост выручки, который не скажется на финансовом состоянии компаний. В транспортной же отрасли наибольшую выгоду от чемпионата получат московские аэропорты.

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