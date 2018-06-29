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Минфин не ожидает существенного роста цен на топливо в 2019 году из-за повышения акцизов

Экономика и бизнес
29 июня, 14:52 дата обновления: 29 июня, 15:41 UTC+3

Налоговый маневр предусматривает новый инструмент для товарных бензинов - отрицательный акциз, сообщил замглавы ведомства

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минфин России не ожидает существенного роста цен на топливо в 2019 году из-за повышения акцизов на бензин и дизель, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Не ожидаем, потому что налоговый маневр предусматривает совершенно новый инструмент для товарных бензинов - это отрицательный акциз. И комбинация положительного акциза, который просто будет зафиксирован на том же уровне, что и сейчас, и отрицательного акциза, который будет уменьшать нагрузку на НПЗ, - с одной стороны, поможет в дорожный фонд субъектов направить ровно столько денег, сколько им нужно, а с другой стороны, снизить нагрузку на те НПЗ, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок", - рассказал Трунин.

В этом году акцизы должны были поднять дважды, но из-за скачка цен на топливо правительство РФ с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. рублей и 2 тыс. рублей с тонны соответственно до конца 2019 года, а также отказалось от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля этого года.

С 1 января 2019 года предусматривается повышение акцизов на бензин с 8 тыс. 213 до 12 тыс. 374 рублей за тонну, на дизельное топливо - с 5 тыс. 665 до 8 тыс. 541 рубль за тонну.

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