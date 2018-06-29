МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Крупные ретейлеры техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" начали тестировать систему tax free в 13 магазинах, в ближайшее время к системе присоединятся еще 4 магазина, говорится в совместном сообщении компаний.

Всего "М.Видео" и "Эльдорадо" планируют тестировать систему в 17 магазинах в 9 городах: Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, большинство из которых принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей чемпионата мира по футболу, отмечается в сообщении.

Компании планируют работать со всеми четырьмя операторами, аккредитованными Минпромторгом: Global Blue, Premier, Hi Sky и национальным оператором tax free.

После успешного завершения пилота система tax free будет распространена на все магазины "М.Видео" и "Эльдорадо", говорится в релизе.

О системе

Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.