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"М.Видео" и "Эльдорадо" начали тестировать систему tax free в 13 магазинах

Экономика и бизнес
29 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

После завершения тестирования система tax free будет распространена на все магазины ретейлеров

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Крупные ретейлеры техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" начали тестировать систему tax free в 13 магазинах, в ближайшее время к системе присоединятся еще 4 магазина, говорится в совместном сообщении компаний.

Всего "М.Видео" и "Эльдорадо" планируют тестировать систему в 17 магазинах в 9 городах: Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, большинство из которых принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей чемпионата мира по футболу, отмечается в сообщении.

Компании планируют работать со всеми четырьмя операторами, аккредитованными Минпромторгом: Global Blue, Premier, Hi Sky и национальным оператором tax free.

После успешного завершения пилота система tax free будет распространена на все магазины "М.Видео" и "Эльдорадо", говорится в релизе.

О системе

Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

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