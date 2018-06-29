"Нафтогаз" утверждает, что решение суда Швеции по "Газпрому" не действует в других странах

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Вердикт апелляционного суда Швеции о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не распространяется на другие страны, кроме Швеции. С таким заявлением в пятницу выступил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Решение шведского апелляционного суда касается исключительно временной приостановки принудительного взыскания $2,6 млрд с "Газпрома", причем взыскания автоматически приостанавливаются только на территории Швеции, - написал он на своей странице в Facebook. - Во всех остальных странах, где мы взимаем средства с "Газпрома", решение по этому вопросу будут принимать местные суды".

Витренко также выразил уверенность, что постановление суда является временным и вскоре будет отменено. "Приостановление принудительного взыскания в Швеции является временным - до тех пор пока не будут рассмотрены наши аргументы о необоснованности позиции "Газпрома" остановить принудительное взыскание на рассмотрении обжалования решения арбитража", - добавил он.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. "Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению.

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует оспорить приостановку решения шведского суда, однако конкретных сроков подачи иска не назвал. Кроме того, глава компании добавил, что "Нафтогаз" продолжит добиваться ареста активов российской компании в иностранных юрисдикциях.