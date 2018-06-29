Российские банки в январе - мае увеличили выдачу ипотечных кредитов в 1,7 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские банки в январе - мае 2018 года выдали ипотечные жилищные кредиты в рублях почти на 1 трлн 67 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ.

Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 июня превысил 5,6 трлн рублей, увеличившись за май на 1,8%. Всего в мае было выдано 118,1 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 235,4 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в мае 2017 года. Кредиты в иностранной валюте не выдавались.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в мае рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась до 9,56% годовых с 9,57% в апреле.