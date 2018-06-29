Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские банки в январе - мае увеличили выдачу ипотечных кредитов в 1,7 раза

Экономика и бизнес
29 июня, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным ЦБ, всего в мае выдали 118,1 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 235,4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские банки в январе - мае 2018 года выдали ипотечные жилищные кредиты в рублях почти на 1 трлн 67 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ.

Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 июня превысил 5,6 трлн рублей, увеличившись за май на 1,8%. Всего в мае было выдано 118,1 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 235,4 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в мае 2017 года. Кредиты в иностранной валюте не выдавались.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в мае рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась до 9,56% годовых с 9,57% в апреле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
ВЦИОМ: рейтинг правительства снизился из-за предложенной пенсионной реформы
7
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости