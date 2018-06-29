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"Еврохим" привлек клубный кредит на $820 млн для рефинансирования задолженности

Экономика и бизнес
29 июня, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Срок кредита составляет три года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. EuroChem Group AG подписал кредитный договор на сумму $820 млн с клубом из 13 банков. Как сообщается в пятницу в пресс-релизе группы, кредит на клубной основе предоставлен на три года.

Как говорится в сообщении, "Еврохим" планирует потратить заемные средства на рефинансирование части своей задолженности. Согласно договору, банки предоставили Группе кредит с отсрочкой по выплате основного долга в течение первых двух лет.

В качестве кредитного агента выступил UniCredit Bank AG, London Branch. Букраннерами - "АО ЮниКредит Банк", Credit Agricole CIB и ING Bank. Координаторами выступили "АО ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк" и Raiffeisen Bank International AG.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали в том числе Bank of China Limited, Hungarian Branch, China Construction Bank, АО КБ Ситибанк, Credit Agricole CIB, ING Bank, Mizuho Bank, Ltd., АО "Мидзухо Банк (Москва)", MUFG Bank, Ltd., ПАО РОСБАНК, Raiffeisen Bank International AG, АО "Райффайзенбанк" и "АО ЮниКредит Банк".

В 2017 году "Еврохим" привлек клубный кредит на $750 млн, увеличил размер кредитного соглашения с JPMorgan Chase с $75 до $125 млн. Чистый ковенантный долг группы на 31 декабря 2017 года составил $3,23 млрд. Валовая задолженность снизилась, но вместе с тем планово сократились и денежные остатки в рамках политики группы по замещению остатков обязывающими кредитными линиями с надежными банками, отмечает компания. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 2017 года составило 2,87х.

EuroChem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

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