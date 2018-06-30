АФК "Система" не видит "непреодолимых препятствий" для инвестиций в случае санкций

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не исключает вероятность возникновения проблем в случае возможного введения санкций со стороны США, однако не видит "непреодолимых препятствий" для инвестиций компании и обслуживания долга. Об этом сообщил ее президент Андрей Дубовсков на годовом общем собрании акционеров.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая развивается в связи с санкционным режимом, внедренным нашими уважаемыми друзьями, и понимаем, что некоторые наши действия в этом случае будут весьма затруднены. Однако же из числа перечисленных вами - обслуживание долга, инвестирование... При попадании под санкции нет ни одной [категории действий], где мы бы встречали какие-то непреодолимые препятствия", - сказал он, отвечая на вопрос одного из акционеров о возможном введении санкций со стороны США.

По словам Дубовскова, большая часть долга АФК "Система" номинирована в рублях, а инвестиции корпорации в основном сосредоточены на России.

Американские конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму. Позиция властей США по этой инициативе до сих пор не озвучена.

Комментируя это, в АФК "Система" заявляли, что не вкладывали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от американской администрации по данной теме. При этом Евтушенков говорил, что возможные проблемы в случае введения против него санкций со стороны Вашингтона надо будет решать по мере их поступления.

Дивиденды по итогам 2017 года

Акционеры АФК "Система" утвердили дивиденды по итогам 2017 года в размере 1,06 млрд рублей, передает в субботу корреспондент ТАСС с годового общего собрания акционеров.

"Мы твердо намерены вернуться к выполнению дивидендной политики", - отметил на заседании Андрей Дубовсков, не уточнив, когда именно это произойдет.

Дивиденды будут выплачены из расчета 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну GDR. Это ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, устанавливающей выплату минимум в 1,19 рубля на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 19 июля 2018 года.

Решение компании направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года сумму меньше предусмотренной дивполитикой связано с необходимостью сократить долг АФК, чьи обязательства существенно выросли из-за необходимости выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью". Предполагается, что совет директоров компании при определении рекомендуемого размера дивидендов будет и дальше принимать во внимание приемлемую скорость сокращения долга и пропорциональность размера дивидендов текущему денежному потоку. В то же время Владимир Евтушенков (владеет 61,7% компании) ранее не исключил повышения в 2019 году дивидендных выплат до уровня, установленного дивидендной политикой.

Дивиденды и долг

По итогам девяти месяцев 2017 года "Система" выплатила дивиденды в размере 0,68 рубля на одну акцию (13,6 рубля на GDR), всего - 6,562 млрд рублей. При этом Евтушенков отказался от получения промежуточных дивидендов в размере 4,213 млрд рублей за девять месяцев 2017 года. Общая сумма дивидендов АФК по результатам 2017 года и девять месяцев 2017 года составит 7,623 млрд рублей.

По данным на 31 декабря 2017 года, долг "Системы" на уровне корпоративного центра составил 227 млрд рублей. Этот показатель вырос более чем на 70% по сравнению с уровнем на конец 2016 года: тогда долг корпорации составлял 133,3 млрд рублей. АФК "Система" планирует снизить долг на 16-30% к концу 2018 года по сравнению с уровнем конца 2017 года: Дубовсков говорил, что "Система" будет стремиться уменьшить долг до уровня в 160-190 млрд рублей к концу 2018 года. При этом к середине 2019 года показатель долга АФК запланирован на уровне ниже 150 млрд рублей, "Система" также думает о рефинансировании долга в течение 2018 года.

Как сообщили в АФК, число акционеров "Системы" - физических лиц (по итогам составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании) выросло более чем в 1,5 раза до 29,3 тыс. на начало июня 2018 года по сравнению с 18,6 тыс. на начало ноября 2017 года.

Евтушенков рассказал, что являлся самым ярым противником невыполнения дивидендной политики. "Но, к сожалению, те проблемы, которые перед нами с дополнительной нагрузкой встали, не позволили это сделать в 2017 году, - отметил он. - Что касается следующего периода, мы точно вернемся к уровню дивидендной политики, которая была, мы ее не отменяем. Но нам нужно хотя бы сейчас закончить снижение долговой нагрузки и убрать ковенанты, которые нас ограничивают в этом".

По словам основного владельца АФК, сейчас корпорация активно работает над этим вопросом. "Это абсолютно реальные задачи. Сказать, что они решены, неправильно, но мы точно уже видим их решение. И могу сказать одно: мы до конца года по этому вопросу вас точно проинформируем", - резюмировал он.