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Евтушенков не исключил последствий для АФК "Система" в случае подпадания под санкции США

Экономика и бизнес
26 июня, 12:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Ранее конгрессмены попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК "Система"

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков видит возможные проблемы в случае введения против него санкций со стороны США, и считает, что их надо будет решать по мере поступления.

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"Помешает, если случится со мной или коллегами по цеху. Это всегда плохо, но жизнь продолжается, будем решать проблемы по мере их возникновения", - сказал он журналистам.

Американские конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

Комментируя это, в АФК "Система" заявляли, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от властей США по этой теме.

О письме конгрессменов стало известно 22 июня. На фоне этого обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже упали на 6,5% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 9,01 руб. за бумагу.

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