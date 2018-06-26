Евтушенков не исключил последствий для АФК "Система" в случае подпадания под санкции США

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков видит возможные проблемы в случае введения против него санкций со стороны США, и считает, что их надо будет решать по мере поступления.

"Помешает, если случится со мной или коллегами по цеху. Это всегда плохо, но жизнь продолжается, будем решать проблемы по мере их возникновения", - сказал он журналистам.

Американские конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

Комментируя это, в АФК "Система" заявляли, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от властей США по этой теме.

О письме конгрессменов стало известно 22 июня. На фоне этого обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже упали на 6,5% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 9,01 руб. за бумагу.