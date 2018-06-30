Делегация Росавиации провела встречу с коллегами в США по вопросам авиасообщения

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Делегация Росавиации провела в июне встречу с коллегами из США по авиасообщению, на которой поднимались, в частности, вопросы транзитных грузоперевозок американских авиакомпаний через территорию РФ. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Делегация Росавиации выезжала для осуществления контактов. Это произошло 10 дней назад. Сейчас мы получили документы с приглашениями к дальнейшему обсуждению, документы прорабатываются, - сказал он. - На сегодняшний день дата новой встречи пока не определена, мы прорабатываем приглашение на такую встречу".

По его словам авиавласти двух стран "обсудили, предварительно, все вопросы, которые поставили американские коллеги". "Все возможные вопросы были обсуждены", - добавил он, отвечая на вопрос, поднималась ли тема транзита грузовых самолетов через территорию РФ.

Проблемы авиасообщения

О проблемах в авиасообщении между РФ и США стало известно весной этого года. "Аэрофлот" - единственная авиакомпания, выполняющая пассажирские регулярные рейсы между странами - сообщил о том, что компания не может записать своих сотрудников на получение виз США. "Аэрофлот" отмечал при этом, что имеющихся виз хватит для бесперебойного авиасообщения до конца года. На тот момент и. о. министра транспорта Максим Соколов говорил, что этот вопрос также может быть решен в рамках переговоров с авиавластями США.

МИД РФ заявлял, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что, по мнению Кремля, США преднамеренно создали трудности с получением виз российскими пилотами, объективных причин для такого развития ситуации нет. Все сокращения американского дипкорпуса в РФ никоим образом не касались консульской секции, добавил он.

Весной авиакомпании США обратились в Госдепартамент с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение полетов через воздушное пространство России.

О проблемах стало известно в середине апреля: разрешения на транзит действовали до 17 апреля, тогда Госдеп заявил, что Минтранс перенес переговоры по этому вопросу. На следующий день стало известно, что Минтранс России продлил разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах до конца октября текущего года.

В качестве ответных мер в мае американское правительство ужесточило требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям - "Аэрофлот", "ЭйрБриджКарго" (из группы "Волга-Днепр") и "Якутия".