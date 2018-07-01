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Туроператор "Аврора - БГ" на лето приостанавливает чартеры в Болгарию и Черногорию

Экономика и бизнес
1 июля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Решение по Болгарии компания объяснила существенным изменением стоимости перевозки, при этом причины отказа от программы по Черногории в сообщении туроператора не приводятся

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Туристы на одной из улиц города Несебр в Болгарии

Туристы на одной из улиц города Несебр в Болгарии

© ТАСС/Анатолий Струнин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Туроператор "Аврора - БГ" с понедельника, 2 июля, приостанавливает осуществление летних чартерных рейсов в Болгарию и Черногорию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператор "Аврора - БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о "приостановке" летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная с 2 июля 2018 года", - сообщает АТОР.

Уточняется, что решение по Болгарии компания объясняет "существенным изменением стоимости чартерной перевозки", "которая привела к низким финансовым показателям этого направления". При этом причины отказа от программы по Черногории в сообщении туроператора не приводятся, отметили в ассоциации.

По сведениям АТОР, компания заверяет своих партнеров в том, что оператор вывезет своих туристов, которые уже находятся за границей, и выполнит все свои обязательства по программам, предусматривающим организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.

Туроператор "Аврора - БГ" ранее являлся активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.

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