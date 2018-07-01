Apple планирует доработать картографический сервис c использованием данных с iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена представить в ближайшие месяцы обновленную версию своего картографического сервиса Apple Maps. Об этом сообщил вице-президент компании Эдди Кью журналистам портала Techcrunch.

Как следует из материала, в Apple считают, что представленный в 2012 году сервис нуждается в серьезной доработке. Компания намерена обеспечить большую точность электронных карт за счет сбора данных со смартфонов iPhone пользователей. Представители корпорации заверяют, что считывание информации с устройств осуществляется с полным соблюдением законов о защите личной жизни. Другим источником данных будут съемки с машин, оборудованных камерами и датчиками.

Кью полагает, что такой метод позволит быстрее обновлять карты в случае изменений на местности, к примеру, строительства новых зданий или дорог. Кроме того, это позволит обеспечить большую детализацию. В компании рассчитывают, что в будущем она сможет использовать в сервисе только собранную ею информацию и полностью откажется от сведений, которые предоставляют другие стороны.

Кью отметил, что рассчитывает "вывести на новый уровень" сервис. По его словам, корпорация рассчитывает сделать Apple Maps "лучшим приложением в мире", для чего необходимо "собрать собственную информацию о картах".

Как ожидается, доработанная версия сервиса будет представлена вместе с обновлением мобильной операционной системы iOS 12. Она была показана 4 июня на конференции разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе (штат Калифорния). Представители Apple пока не уточнили, когда именно станет доступна iOS 12. По оценкам отраслевых СМИ, это, вероятнее всего, произойдет осенью этого года. Techcrunch отмечает, что специалисты Apple намерены, в первую очередь, обновить карты северной части штата Калифорния.

Основанная в 1976 году Apple, производит, помимо iPhone, также планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.