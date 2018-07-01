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Соглашение о свободной торговле в АТР могут заключить в 2018 году

Экономика и бизнес
1 июля, 11:08 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, июля. /ТАСС

Переговоры о создании Всестороннего регионального экономического партнерства начались в конце 2012 года

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ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Соглашение о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) может быть подписано в течение года. Об этом в воскресенье по итогам переговоров стран-участниц ВРЭП, которые прошли в Токио, заявил министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син.

"Мы стремимся к заключению соглашения в текущему году", - отметил он. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в свою очередь подчеркнул, что "переговорный процесс стал намного более ясным", и также выразил надежду на скорейшее заключение соглашения.

ВРЭП - это проект по созданию зоны свободной торговли между 10 странами-участницами АСЕАН и шестью другими государствами, с которыми эта организация уже подписала подобные соглашения - Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией. Переговоры о его создании начались в конце 2012 года.

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