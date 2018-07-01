Финдиректор Nord Stream 2 заявил, что прокладка газопровода возможна без западных вложений

ТАСС, 1 июля. Финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2" не будет зависеть от возможных санкций США. Его слова приводит в воскресенье немецкая медиакомпания Deutsche Welle.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - приводит Deutsche Welle слова Коркорана. Ранее исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс призвал США отказаться от идеи наложить санкции на компании, участвующие в реализации "Северного потока - 2". Он также указал на то, что "Северный поток - 2" не призван заменить транзит газа через территорию Украины.

29 июня Госдепартамент в официальном заявлении высказался против планов строительства газопровода "Северный поток - 2" и укладки второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Администрация президента Дональда Трампа и члены Конгресса США уже не раз утверждали, что американские союзники и партнеры в Европе "окажутся в еще большей зависимости от Москвы", если "Северный поток - 2" будет введен в строй. Вашингтон считает, что это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. Как ранее утверждал Госдепартамент, "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе", через территорию которых осуществляется транзит газа.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.