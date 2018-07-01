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Греф: для Сбербанка Белоруссия становится стабильно выгодным рынком инвестирования

Экономика и бизнес
1 июля, 23:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, июля. /ТАСС

Глава банка Герман Греф отметил, что с этого года работа в Белоруссии переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций

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МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф заявил, что Белоруссия становится стабильно выгодным рынком для инвестирования средств. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Это выгодный рынок, который приносит приемлемую норму прибыли. И, соответственно, открываются все возможности, чтобы инвестировать новые ресурсы в Белоруссию, что мы и будем делать", - сказал Греф.

Он отметил, что работа в Белоруссии в прошлом году была сопряжена с 17%-ной доходностью на капитал, что "для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России". "В этом году, думаю, дойдем до 20%, что для нас является нормой. Можно считать, что с 2018 года наша работа в Белоруссии переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций", - сказал глава Сбербанка.

Он отметил разнообразные направления для расширения присутствия Сбербанка на белорусском рынке, в частности, предоставление технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматических принятия решений через нейронные сети. "Надеемся, что до конца года мы эту технологию в Белоруссии запустим", - сказал он.

Среди других направлений он отметил передачу технологий, связанных с использованием идентификации клиента. "Их мы также поставим на белорусский рынок через дочерний банк", - добавил Греф. По его словам, Сбербанк поддерживает множество проектов образования в России, и готов начать реализацию программ поддержки образования Белоруссии, аналогичных таким, как "Учитель для России".

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Греф, Герман Оскарович
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