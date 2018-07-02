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Около 460 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за июнь

Экономика и бизнес
2 июля, 9:25 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тыс. транспортных средств

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Почти 460 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за июнь 2018 года, всего за полтора месяца работы по нему проехали 671 тыс. машин, сообщил  инфоцентр Крымского моста.

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"В июне 2018 года по Крымскому мосту проехали 458,98 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе 5,4 тыс. рейсовых и заказных автобусов. Интенсивность в сторону Крыма превысила 247 тыс. транспортных средств, в сторону Тамани - 210 тыс. автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 671 тыс. транспортных средств в обе стороны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, по два эвакуатора для легковых автомобилей и с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мосту дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

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