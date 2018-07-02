Около 460 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за июнь

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Почти 460 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за июнь 2018 года, всего за полтора месяца работы по нему проехали 671 тыс. машин, сообщил инфоцентр Крымского моста.

"В июне 2018 года по Крымскому мосту проехали 458,98 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе 5,4 тыс. рейсовых и заказных автобусов. Интенсивность в сторону Крыма превысила 247 тыс. транспортных средств, в сторону Тамани - 210 тыс. автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 671 тыс. транспортных средств в обе стороны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, по два эвакуатора для легковых автомобилей и с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мосту дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.