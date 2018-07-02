Финансирование пассажирских авиаперевозок в Приморье увеличили на 50 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Приморья на 50 млн рублей увеличили общий размер субсидий, которые выделяются работающим на внутрикраевых маршрутах авиаперевозчикам, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Общий размер субсидий из бюджета Приморья авиаперевозчикам, работающим на внутрикраевых маршрутах, увеличен на 50 млн рублей. <…> Таким образом, финансирование внутрикраевых авиаперевозок из регионального бюджета в этом году составит 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Такая мера поддержки перевозчиков позволяет сохранить социальные тарифы для населения, отметила пресс-служба.

Внутрикраевая авиация Приморья на сегодняшний день насчитывает 13 маршрутов. Авиакомпания "Аврора" самолетами DHС-6 выполняет регулярные внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, Преображение, Восток. ООО "Дальнереченск Авиа" выполняет один внутрикраевой рейс раз в неделю самолетом Ан-2 по маршруту Дальнереченск - Олон - Охотничий - Единка - Самарга и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетом Ми-8: Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Светлая - Единка - Агзу и Терней - Амгу - Максимовка - Светлая - Самарга и обратно.