Комитет Госдумы поддержал законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 5 июля.

Инициированный правительством налоговый маневр в нефтяной отрасли будет проводиться в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

При этом до 1 января 2019 года сохраняется размер и условия действия пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добычи трудноизвлекаемой нефти. Сохранен размер действующих льготных ставок НДПИ при добыче нефти на новых морских месторождениях углеводородного сырья и добыче газового конденсата совместно с природным горючим газом, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналоги с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов.

Маневр также предусматривает введение обратного акциза для НПЗ, которые выпускают топливо высокого класса для внутреннего рынка, и плавающего акциза для НПЗ, который должен компенсировать рост экспортного netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт за вычетом расходов на транспортировку).

"Законопроект связан с налогообложением нефтегазовой отрасли и предлагает завершить налоговый маневр, наиболее болезненную часть которого мы прошли уже с 2015 по 2017 год", - отметил замглавы Минфина Илья Трунин. Размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет 1 трлн рублей в год, поддержка НПЗ составляет около 600 млрд рублей в год, указал он.

Предложение по таможенным пошлинам

Также в рамках пакета по налоговому маневру комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вносящий поправки в закон "О таможенном тарифе". Проект предусматривает снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Правительство предлагает применять особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлины на сырую нефть, с учетом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть для участков недр, указанных в проекте федерального закона.

Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета по вывозной таможенной пошлине на нефть и нефтепродукты в размере порядка 1,7 трлн рублей, говорится в пояснительной записке.