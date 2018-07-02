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Welt: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
2 июля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам редактора отдела экономики издания Даниэля Ветцеля, внешняя энергополитика президента Дональда Трампа пока не приносит плодов, а правительство ФРГ поддерживает строительство газопровода

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© EPA/JENS BUETTNER

ТАСС, 2 июля. Администрация США уже вряд ли сможет предотвратить строительство газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), Европа и Россия привержены реализации проекта. Об этом пишет газета Die Welt.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

По мнению редактора отдела экономики издания Даниэля Ветцеля, внешняя энергополитика президента США Дональда Трампа пока не приносит плодов. Так, правительство Германии поддерживает строительство газопровода, Швеция и Финляндия уже дали согласие на него.

"Последний шанс у Трампа был бы в том случае, если бы он применил самое серьезное оружие - экономические санкции против пяти западных энергоконцернов, которые участвуют в проекте "Газпрома", - пишет издание. - Речь идет о французской Engie, нидерландской Shell, австрийской OMV, а также немецких Wintershall и Uniper. Есть угроза, что им запретят вести бизнес на крупном американском рынке. Как говорят источники в бизнес-кругах, такие планы обсуждаются в Госдепартаменте".

По мнению газеты, Трамп не достиг бы своей цели даже в том случае, если бы он действительно предпринял бы действия против западных компаний, "чья доля в проекте составляет до 10%, или €950 млн". "Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - отмечает финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Инфографика &quot;Северный поток — 2&quot;

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

29 июня Госдепартамент в официальном заявлении высказался против планов строительства газопровода "Северный поток - 2" и укладки второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Администрация президента Дональда Трампа и члены Конгресса США уже не раз утверждали, что американские союзники и партнеры в Европе "окажутся в еще большей зависимости от Москвы", если "Северный поток - 2" будет введен в строй. Вашингтон считает, что это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. Как ранее утверждал Госдепартамент, "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе", через территорию которых осуществляется транзит газа.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

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