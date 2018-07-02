Welt: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

ТАСС, 2 июля. Администрация США уже вряд ли сможет предотвратить строительство газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), Европа и Россия привержены реализации проекта. Об этом пишет газета Die Welt.

По мнению редактора отдела экономики издания Даниэля Ветцеля, внешняя энергополитика президента США Дональда Трампа пока не приносит плодов. Так, правительство Германии поддерживает строительство газопровода, Швеция и Финляндия уже дали согласие на него.

"Последний шанс у Трампа был бы в том случае, если бы он применил самое серьезное оружие - экономические санкции против пяти западных энергоконцернов, которые участвуют в проекте "Газпрома", - пишет издание. - Речь идет о французской Engie, нидерландской Shell, австрийской OMV, а также немецких Wintershall и Uniper. Есть угроза, что им запретят вести бизнес на крупном американском рынке. Как говорят источники в бизнес-кругах, такие планы обсуждаются в Госдепартаменте".

По мнению газеты, Трамп не достиг бы своей цели даже в том случае, если бы он действительно предпринял бы действия против западных компаний, "чья доля в проекте составляет до 10%, или €950 млн". "Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - отмечает финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

29 июня Госдепартамент в официальном заявлении высказался против планов строительства газопровода "Северный поток - 2" и укладки второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Администрация президента Дональда Трампа и члены Конгресса США уже не раз утверждали, что американские союзники и партнеры в Европе "окажутся в еще большей зависимости от Москвы", если "Северный поток - 2" будет введен в строй. Вашингтон считает, что это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. Как ранее утверждал Госдепартамент, "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе", через территорию которых осуществляется транзит газа.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.